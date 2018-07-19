Salud amplía la retirada de agua envasada contaminada a las botellas de 1,5 y 5 litros de la marca Eroski
En total son 103.000 envases que se suman a las 10.000 garrafas de 5 litros de agua mineral natural de la marca Condis Manantial Aiguaneu, sacadas del mercado el pasado martes.
Europa Press
Cataluña-19/07/2018
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La Agencia de Salud Pública de Cataluña (Aspcat) ha informado este miércoles de que se ha ampliado la retirada a los envases de 1,5 y 5 litros de agua de la marca Eroski, en el marco de la investigación de Mossos d’Esquadra por una denuncia. En concreto han sido