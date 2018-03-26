Salud de Navarra advierte del aumento de intoxicaciones en niños por la preparación casera de Slime
Uno de los ingredientes utilizados para la elaboración de esta gelatina viscosa es el ácido bórico o borax, una sustancia tóxica empleada como producto oxidante y blanqueante.
FACUA.org / Europa Press
Navarra-26/03/2018
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Niña jugando con las pasta de modelar Slime. | Imagen: Flickr.com/jennycu (CC BY 2.0).
El departamento de Salud del Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario de Navarra y del Instituto de Salud Pública y Laboral, ha alertado del aumento de intoxicaciones causadas por la preparación casera de una gelatina viscosa qu