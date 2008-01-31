Salud investiga si una muerte y una intoxicación en Granada están vinculadas al consumo de zumo Tahitian Noni
FACUA pide al fabricante que aclare si se han producido otras intoxicaciones en algún país o si existe alguna alerta de retirada del mercado fuera de España.
FACUA.org
Andalucía-31/01/2008
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FACUA-Consumidores en Acción dirigió ayer una carta a la empresa Tahitian Noni International para pedirle que aclare si se han producido intoxicaciones en algún país del mundo relacionadas con el consumo de alguna partida en mal estado de su zumo de noni -una fruta tro