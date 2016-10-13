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Samsung distribuye un kit ignífugo entre los propietarios del Note 7 para que devuelvan el móvil

Tras detener su producción e iniciar una campaña para retirarlo del mercado, el fabricante ha empezado a enviar a algunos afectados cajas aisladas térmicamente y guantes para que los devuelvan de forma segura.

FACUA.org / Agencias
Internacional-13/10/2016
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Samsung ha comenzado a enviar a los propietarios de móviles Galaxy Note 7 un paquete con envases y guantes resistentes al fuego para que puedan manipular y sellar los terminales en condiciones óptimas de seguridad de cara a ser devueltos.

«Los dispositivos que contienen u

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