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Samsung hará cambios en los reproductores Blu-ray tras recibir críticas de varios medios especializados

Han puesto en duda la calidad de imagen ofrecida por sus primeros prototipos.

FACUA.org
Internacional-15/09/2006
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El fabricante surcoreano Samsung hará cambios en la producción de sus nuevos reproductores de alta definición de formato Blu-ray después de que varios medios especializados pusieran en duda la calidad de imagen ofrecida por los primeros prototipos, anunció la co

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