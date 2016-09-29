Más noticiasSe retiró del mercado a principios de septiembre

Samsung venderá el nuevo Note 7 en Europa pese a que varios usuarios denuncian que también se recalienta

Tras empezar a reemplazar los terminales por sus problemas con la batería, usuarios de Estados Unidos y Corea del Sur advierten ahora de que los nuevos Galaxy también se recalientan.

FACUA.org / Europa Press
Europa-29/09/2016
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Samsung sigue sin poder cerrar definitivamente la crisis que ha envuelto a la promoción de su modelo Galaxy Note 7. Ahora, justo cuando la compañía ha anunciado que pondrá a la venta las nuevas unidades en Europa el próximo 28 de octubre, se han vue

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