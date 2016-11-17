Sanción de 46 millones de euros a Prosegur y otra de siete a Loomis por repartirse el mercado del 'cash'
Competencia multa a ambas empresas tras considerar que establecieron acuerdos para "eliminar la presión competitiva" entre ambas en el mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España.
Europa Press
España-17/11/2016
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El negocio de la logística de valores incluye el transporte del dinero en furgones. | Imagen: flickr.com/quinet (CC BY-SA 2.0).
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 46,4 millones de euros a las empresas de seguridad Prosegur y Loomis por prácticas realizadas entre 2008 y 2015 contrarias a la competencia en el negocio de la logística de valores, tambi&ea