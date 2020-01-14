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Sanidad amplía la alerta por gluten no declarado en comino molido a otro lote de Ducros y dos de Eroski

La Aesan ya informó en diciembre de 2019 de que se encontraba afectado el lote L9175A de Ducros.

FACUA.org
España-14/01/2020
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de tres nuevos lotes de comino molido, uno de la marca Ducros y dos de Eroski, con presencia de gluten no declarado en el etiquetado.

En concreto, se trata del lote 9175 de Ducros, con fecha de juni

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