Sanidad comienza a tramitar la norma que regulará las recetas de todos los medicamentos en ámbito público y privado
Con ella se regulará también la receta electrónica y la orden para dispensar en cualquier farmacia española el tratamiento prescrito a un paciente.
FACUA.org
España-24/05/2007
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El Ministerio de Sanidad y Consumo ha comenzado a tramitar el Proyecto de Real Decreto sobre receta médica y orden hospitalaria de dispensación, una norma que por primera vez establecerá un modelo único para gestionar las recetas de todos los medicamentos -financiados