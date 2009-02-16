Sanidad contará con una nueva herramienta 'online' para alcanzar cuarenta donantes por millón de habitantes
El programa se activa cuando surge una alarma y se efectúa una búsqueda, no sólo en los centros españoles sino también a nivel internacional.
FACUA.org
España-16/02/2009
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El ministerio de Sanidad y Consumo está trabajando en la implantación de una herramienta on line que estará operativa a partir de 2010 con la que se pretende mejorar y aportar información «útil» al sistema nacional de trasplantes, ya que persigue a