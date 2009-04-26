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Sanidad informa de tres casos sospechosos de gripe porcina en España

Ha solicitado a Aena información sobre los pasajeros que volaron con ellos desde México para que sean aislados y estudiados.

FACUA.org
España-26/04/2009
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La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha anunciado este domingo que se mantiene bajo vigilancia a tres personas en Bilbao, Valencia y Almansa (Albacete) que han desarrollado síntomas que podrían estar relacionados con la gripe porcina despu

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