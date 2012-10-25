Sanidad inmoviliza dos vacunas contra la gripe por presencia de pequeñas partículas en su contenido
La Aemps ha aclarado que, con la información disponible actualmente, no hay ningún elemento que indique que hay un riesgo añadido para las personas que ya han sido vacunadas.
FACUA.org
Europa-25/10/2012
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha ordenado la inmovilización «preventiva» de todos los lotes de las vacunas de la gripe Chiroflu y Chiromas de la far