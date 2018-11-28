Sanidad lanza una alerta sobre el Depakine tras registrarse 24 casos de malformaciones en España
El medicamento, cuyo principio activo es el valproato, se encuentra bajo sospecha de provocar trastornos congénitos. Se utiliza para tratar la epilepsia y el trastorno bipolar.
FACUA.org
España-28/11/2018
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Imagen: Europa Press
El Ministerio de Sanidad ha alertado sobre el medicamento Depakine después de que se hayan notificado 24 casos de malformaciones o trastornos del neurodesarrollo en niños en los que durante el embarazo existió una ingesta de este fármaco por parte de la madre. El princ