Sanidad ordena retirar 2 lotes de un tratamiento hormonal del cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas
La Aemps informa de que el fármaco es el Letrozol Combix 2,5 miligramos de 30 comprimidos y los lotes son el M810945 y el M605824. La retirada se debe a una potencial contaminación en la etapa de granulación.
FACUA.org
España-09/05/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada y la devolución al laboratorio por los cauces habituales de todas las unidades distribuidas de dos lotes de Letrozol Combix 2,5 miligramos de 30 comprimidos, un tratamiento hormonal para c&aac