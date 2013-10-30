Sanidad recomienda retirar las prótesis mamarias PIP de forma preventiva, pero sin "carácter de urgencia"
La sanidad pública retirará sólo las que haya implantado a mujeres mastectomizadas.
FACUA.org
España-30/10/2013
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Las portadoras de prótesis PIP deberán contactar con su cirujano para someterse a una revisión de sus prótesis y comprobar el estado de las mismas.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recomienda la retirada de las prótesis mamarias PIP, retiradas del mercado en 2010, al haberse confirmado una mayor tasa de rotura de estas prótesis a los 10 años de su implantación. Sin emba