Más noticiasSe ha confirmado una mayor tasa de rotura

Sanidad recomienda retirar las prótesis mamarias PIP de forma preventiva, pero sin "carácter de urgencia"

La sanidad pública retirará sólo las que haya implantado a mujeres mastectomizadas.

FACUA.org
España-30/10/2013
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recomienda la retirada de las prótesis mamarias PIP, retiradas del mercado en 2010, al haberse confirmado una mayor tasa de rotura de estas prótesis a los 10 años de su implantación. Sin emba

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