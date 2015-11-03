Sanidad registra 13 casos de ceguera tras el uso de un fármaco ya retirado en cirugía de retina
El medicamento Ala Octa, fabricado por la alemana Ala Medics, ha causado necrosis de la retina, atrofia del nervio óptico, disminución de la agudeza visual, inflamación o vasculitis en un total de 41 pacientes.
Europa Press
España-03/11/2015
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La Aemps ordenó la retirada del Ala Octa, fabricado por Ala Medics, el pasado mes de junio. | Imagen: alamedics.eu
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha registrado 13 casos de ceguera en personas tratadas con el medicamento Ala Octa (perfluoroctano), utilizado en cirugía de retina, que ya fue retirado el pasado mes de junio.
Según explica el organism