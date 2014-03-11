Sanidad restringe el uso de varios fármacos para el tratamiento sintomático de vómitos y náuseas
En España se comercializan bajo el nombre de Motilium (Esteve), Domperidona Gamir (Rottapharm) y Domperidona Pensa (Pensa Pharma).
FACUA.org
España-11/03/2014
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha decidido restringir el uso de los medicamentos que contienen domperidona, autorizados para el alivio de los síntomas de náuseas y v&oac