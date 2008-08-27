Más noticiasContaminada con salmonella

Sanidad retira 5 lotes de leche maternizada de Sanutri tras provocar presuntamente 29 casos de gastroenteritis

Los lotes, contaminados por salmonella serotipo Kedougou, se han distribuido por toda España.

FACUA.org
España-27/08/2008
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la Agencia de Protección de la Salud de la Generalitat de Cataluña han emitido una alerta sanitaria en la que piden a la empresa Nutrition&Santé Iberia S.L. la retirada cinco lotes de leche

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