Sanidad retira del mercado 119 fármacos que contienen el principio activo valsartán por riesgo de cáncer
Usados para tratar la hipertensión arterial, todos los lotes afectados son del fabricante chino Zhejing Huahai Pharmaceutical Co. La alerta afecta a múltiples países a nivel europeo y mundial.
FACUA.org / Europa Press
España-06/07/2018
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha ordenado la retirada del mercado de los fármacos que contienen el principio activo valsartán, fabricado por Zhejing Huahai Pharmaceutical,