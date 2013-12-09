Sanidad retira el producto 'Libid-up for him', vendido como complemento contra la disfunción eréctil
Su consumo está asociado a infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, taquicardias, accidente cerebro vascular, incluso muerte súbita cardiaca, que se han presentado en mayor medida en pacientes con antecedentes de factores de riesgo cardiovascular.
FACUA.org
España-09/12/2013
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) la ordenado la retirada del producto Libid-up for him, vendido como complemento alimenticio para combatir la disfunción eréctil.
El motivo de la retirada es que el productocontiene tadalafilo,