Sanidad retira los implantes de silicona de la marca Silimed tras encontrar defectos en ellos
Aunque ha pedido a la empresa que cese su distribución, aún no se han encontrado indicios de que puedan causar riesgos para la salud.
FACUA.org
España-15/10/2015
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada de unos implantes de silicona para cirugía plástica, bariátrica y urológica fabricados por la empresa brasileña Silimed