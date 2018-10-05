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Sanidad retira otros tres lotes de medicamentos por contener valsartán

Se trata de un principio activo en el que se ha detectado la presencia de N-nitrosodimetilamina, una posible impureza carcinogénica.

Europa Press
España-05/10/2018
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha retirado tres nuevos lotes de medicamentos por contener como principio activo valsartán, fabricado por la empresa china Zhejiang Hua

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