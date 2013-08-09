Sanitas habla de 'éxito' al hacerse con el Hospital del Henares, aún sin adjudicar
El informe de resultados semestrales de la BUPA, organización que engloba a Sanitas, señala el logro de la empresa de sanidad privada en la apuesta para gestionar dicho centro.
FACUA.org
España-09/08/2013
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La empresa líder en sanidad privada en el Reino Unido, Sanitas, ha indicado en el informe semestral de resultados elaborado por la BUPA, una organización que engloba a esta compañía de salud, que «ha tenido éxito en su apuesta para gestionar el Hospital del