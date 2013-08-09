Más noticiasEl centro madrileño es uno de los seis que está en proceso de privatización

Sanitas habla de 'éxito' al hacerse con el Hospital del Henares, aún sin adjudicar

El informe de resultados semestrales de la BUPA, organización que engloba a Sanitas, señala el logro de la empresa de sanidad privada en la apuesta para gestionar dicho centro.

FACUA.org
España-09/08/2013
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La empresa líder en sanidad privada en el Reino Unido, Sanitas, ha indicado en el informe semestral de resultados elaborado por la BUPA, una organización que engloba a esta compañía de salud, que «ha tenido éxito en su apuesta para gestionar el Hospital del

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