Se encarecen los bombones, turrones y mantecados: el precio de los dulces navideños ha subido de media un 15% en el último año
FACUA ha analizado la evolución de 185 precios de productos a la venta en Mercadona, Dia, Hipercor, Alcampo, Eroski y Carrefour.
España-20/11/2025
El precio de los dulces navideños se ha incrementado de media un 15,4% en las grandes cadenas de distribución en el último año, con picos de subida de hasta el 65,3%. Esta es una de las conclusiones que se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que ha analizado la ev