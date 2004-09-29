Sevilla tiene uno de los bonobús más baratos de España, mientras que los de Almería y Málaga están entre los más caros
FACUA Andalucía analiza la evolución de las tarifas de los autobuses urbanos de las capitales andaluzas en los últimos cinco años. El estudio forma parte de un informe a nivel nacional.
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Andalucía-29/09/2004
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