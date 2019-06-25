Si tienes Outlook para Android, debes actualizar la aplicación: pueden suplantarte la identidad
La Oficina de Seguridad del Internauta alerta de una vulnerabilidad en el programa de mensajería y recomienda instalar la actualización de Microsoft.
FACUA.org
España-25/06/2019
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) alerta de una vulnerabilidad en la aplicación de mensajería Outlook para el sistema operativo Android con la que los ciberdelincuentes pueden suplantar la identidad de los usuarios. Este fallo de seguridad afectaría a todos usuario