Siete directores de tanatorios en EE.UU. admiten su culpabilidad en una trama de tráfico de órganos
Saqueaban huesos y tejidos para venderlos a empresas de abastecimientos biomédicos.
FACUA.org
América-18/10/2006
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Siete directores de tanatorios de EE.UU. ligados a un complot para saquear cadáveres y venderlos por partes para transplantes se han declarado culpables de cargos no revelados y han acordado cooperar con los investigadores, según ha anunciado la fiscalía del distrito de Brook