Solbes presenta los Presupuestos "más austeros en muchos años"
Avanza que durante 2008 y 2009 la economía se enfrentará a una "fuerte desaceleración", que se manifestará en "significativos déficits".
FACUA.org
España-26/09/2008
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El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, presentó hoy el proyecto de Presupuestos del Estado «más austero» en muchos años, que obligará a paralizar algunos proyectos del Ejecutivo y a «retrasar»