Sólo uno de cada cuatro joyeros españoles relaciona los 'diamantes de sangre' con la financiación de conflictos
Una encuesta de Amnistía Internacional revela que únicamente uno de cada cinco joyeros conoce el sistema internacional de certificación de las piedras preciosas.
FACUA.org
España-16/10/2007
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Sólo uno de cada cuatro joyeros españoles relaciona los diamantes de sangre con la financiación de conflictos en los países del Sur; sólo uno de cada cinco conoce el sistema internacional de certificación de las piedras preciosas acordado por los g