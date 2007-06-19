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Sólo uno de cada diez consumidores confía en la información de las empresas y gobiernos sobre el calentamiento global

Tienen poca confianza en celebridades, medios de comunicación y figuras religiosas.

FACUA.org
Internacional-19/06/2007
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Sólo una de cada diez personas cree lo que sectores empresariales y gubernamentales dicen sobre el cambio climático. Ésta y otras constataciones serán divulgadas el 22 de junio en el informe ¿Qué asegura a los consumidores sobre el cambio climático?

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