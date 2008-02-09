Soria anuncia que el estudio sobre las tallas se va a ampliar a la población masculina española
FACUA ha valorado positivamente el cambio de rumbo en las pretensiones del Ministerio, que ahora dice apostar por una regulación legal.
FACUA.org
España-09/02/2008
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El Ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, ha anunciado que se va a realizar una un estudio de tallas dirigido a hombres, que estará listo en un plazo de entre seis y ocho meses, y que permitirá disponer, por primera vez, «de una fotografía de los datos cient&i