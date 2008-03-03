Soria critica que se pueda ser objetor para realizar abortos por la mañana y llevarlos a cabo por la tarde
El ministro de Sanidad y Consumo señala que el programa del PSOE recoge la regulación de la objeción de conciencia en la práctica de abortos.
FACUA.org
España-03/03/2008
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El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, criticó hoy que los que los profesionales sanitarios puedan ejercer su derecho a la objeción de conciencia para realizar abortos en la sanidad pública por la mañana y llevarlos a cabo por la tarde en la privada, y