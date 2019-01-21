¿Sospechas que tu compañía eléctrica te toma el pelo? Asesórate con FACUA

Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), casi 7 de cada 10 personas desconocen si su contrato de electricidad se rige por el mercado regulado o el mercado libre. Conocer este aspecto es de gran importancia tanto en el precio que pagas por tu electricidad como los derechos que te amparan. Por ello es necesario tener un adecuado conocimiento al respecto. Ten en cuenta que según los estudios de FACUA y los de la CNMC, la mayoría de tarifas del mercado libre son más caras que la regulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). La calidad del suministro eléctrico no varía si estás en un modelo u otro de mercado. Si tienes una potencia inferior a 10 kilovat

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