Nuestras acciones

FACUA Cádiz impartirá dos talleres online gratuitos sobre los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo

Los interesados en participar en estas sesiones que tendrán lugar los días 11 y el 13 de mayo pueden inscribirse a través de un formulario.

FACUA.org
Cádiz-07/05/2026

FACUA Cádiz impartirá dos talleres online gratuitos para informar a los consumidores sobre los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo. Esta formación se enmarca dentro de un programa subvencionado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos