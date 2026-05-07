FACUA Cádiz impartirá dos talleres online gratuitos sobre los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo
Los interesados en participar en estas sesiones que tendrán lugar los días 11 y el 13 de mayo pueden inscribirse a través de un formulario.
FACUA.org
Cádiz-07/05/2026
FACUA Cádiz impartirá dos talleres online gratuitos para informar a los consumidores sobre los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo. Esta formación se enmarca dentro de un programa subvencionado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía