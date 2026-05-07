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FACUA Andalucía llama a la movilización este 9 de mayo en defensa de los servicios públicos

Promovidas por la Coordinadora Andaluza de Movimientos Sociales, las manifestaciones tendrán lugar en Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada y Málaga.

FACUA.org
Andalucía-07/05/2026

FACUA Andalucía llama a a toda la ciudadanía a la movilización este sábado 9 de mayo en defensa de los servicios públicos promovida por la Coordinadora Andaluza de Movimientos Sociales.

Las manifestaciones tendrán lugar a las 12 horas en las ciudades de Cádiz, Sevilla, Granada y Málag

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