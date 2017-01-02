Nuestras accionesAcumula condenas por estafa, difamación y el impago de numerosas deudas

Suárez Jordana (Ausbanc) protege su Twitter para eludir la condena a tuitear que difamó a Rubén Sánchez

Tiene que publicar la sentencia diez veces durante diez días y pagar 10.000 euros de indemnización al portavoz de FACUA por tres tuits difamatorios. Es firme desde el pasado 30 de diciembre.

FACUA.org
España-02/01/2017
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El director de publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez Jordana, ha protegido su cuenta de Twitter este 1 de enero para intentar eludir el cumplimiento de la sentencia que le condena a tuitear diez veces durante diez días que difamó al portavoz de FACUA-Consumid

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