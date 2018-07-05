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Suben la expedición y renovación del DNI y del pasaporte 1 y 4 euros más respectivamente

El aumento de tasas viene recogido en el BOE sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), publicado este miércoles 4 de julio. En el caso del DNI pasa de 11 a 12 euros y en el del pasaporte de 26 a 30 euros.

FACUA.org
España-05/07/2018
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) en su publicación sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recoge una subida en las tasas de expedición y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte.

En concreto, la del DNI asciende ya a los

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