Nuestras accionesSe sitúa en 76,59 euros para el usuario medio

#SubidaDeLaLuz El recibo se encarece un 3,5% en noviembre y acumula seis puntos de subida en 2015

FACUA demanda a los partidos que concurrirán a las Elecciones Generales que se comprometan a dar un giro de 180 grados en la política energética regulando las tarifas sobre la base de sus costes reales.

FACUA.org
España-30/11/2015
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El recibo de la luz del usuario medio ha sufrido una subida mensual del 3,5%, pasando de los 73,97 euros de octubre a los 76,59 euros de noviembre. Así lo pone de manifiesto el último análisis de FACUA-Consumidores en Acción.

Con las tarifas vigentes en lo qu

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