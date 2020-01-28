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Suzuki congela las ventas de su modelo Jimny en Europa por sus "elevadas emisiones"

La compañía ha señalado que en España seguirá en el mercado durante 2020, en un número "muy limitado" de unidades y no se aceptarán nuevos pedidos hasta "nuevo aviso".

FACUA.org / Europa Press
Europa-28/01/2020
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La compañía automovilística Suzuki ha congelado las ventas en Europa de su modelo Jimny debido a sus «elevadas emisiones», por lo que la marca ha confirmado que este vehículo seguirá a la venta en España durante 2020, en un número «muy

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