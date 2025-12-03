Tarifas de buses urbanos 2025: Los viajes con bonos recargables son un 14% más caros que el año pasado
FACUA ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas de los diferentes títulos de transporte para viajar en autobús en 57 ciudades del país.
FACUA.org
España-03/12/2025
Barcelona y Gijón son las ciudades con los bonos recargables de autobús urbano más caros de toda España. Esta una de las conclusiones de la comparativa anual de tarifas de autobús urbano realizada por FACUA-Consumidores en Acción en 57 ciudades españolas, entre las que están todas las capitales