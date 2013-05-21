¿Te acosan por no pagar una falsa deuda? Denuncia con el modelo de FACUA para que los multen
Ceder tus datos a una empresa para que intente cobrarte o incluirte en un registro de morosos por una cantidad que no debes es ilegal.
FACUA.org
España-21/05/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
¿Te acosan por no pagar una falsa deuda? ¿No paran de enviarte cartas y llamarte por teléfono amenazando con incluirte en un registro de morosos y llevarte a los tribunales?
Si una empresa te reclama una deuda inexistente, aclárale su error por escrito y present