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Técnicos de Hacienda denuncian que en cuatro meses, el único control físico aduanero sobre aceite de Ucrania se hizo por escáner

La Agencia Tributaria contesta que los controles sanitarios tienen que hacerse cuando el aceite ya ha sido refinado.

FACUA.org
España-29/04/2008
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El sindicato de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) ha denunciado que los controles físicos aduaneros a los que se sometieron las partidas de aceite de girasol a granel procedentes de Ucrania se realizaron mediante escáner, sin efectuar los an&aacut

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