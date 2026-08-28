Más noticias

Tedi retira del mercado un set de juguete con forma de pizza por riesgo de asfixia al contener piezas pequeñas

El producto afectado ha estado a la venta en las tiendas entre el 14 de febrero y el 14 de agosto de 2026.

FACUA.org
España-28/08/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado unos juegos de pizza tras detectar riesgo de asfixia entre los menores al contener piezas pequeñas.

En concr

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos