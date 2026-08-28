Tedi retira del mercado un set de juguete con forma de pizza por riesgo de asfixia al contener piezas pequeñas
El producto afectado ha estado a la venta en las tiendas entre el 14 de febrero y el 14 de agosto de 2026.
FACUA.org
España-28/08/2026
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La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado unos juegos de pizza tras detectar riesgo de asfixia entre los menores al contener piezas pequeñas.
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