Tedi retira del mercado unos globos por contener niveles altos de las sustancias cancerígenas N-nitrosaminas
En concreto, el producto afectado son los globos metálicos en paquetes de cuarenta unidades, con número de referencia 37042001301000000600.
FACUA.org
España-27/11/2025
La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado unos globos de colores por contener sustancias perjudiciales para la salud, las N-nitrosaminas.
