Más noticias

Tedi retira del mercado unos globos por contener niveles altos de las sustancias cancerígenas N-nitrosaminas

En concreto, el producto afectado son los globos metálicos en paquetes de cuarenta unidades, con número de referencia 37042001301000000600.

FACUA.org
España-27/11/2025

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado unos globos de colores por contener sustancias perjudiciales para la salud, las N-nitrosaminas.

En concreto, el producto afectado son los globos metálicos en paq

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos