Tedi retira tres juguetes de construcción debido al riesgo de asfixia al usarlos por contener piezas pequeñas
Los artículos afectados estuvieron a la venta en las tiendas de la cadena de bazares del 13 de febrero al 23 de julio de 2025.
España-07/08/2025
La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado unos bloques de construcción infantil por riesgo de asfixia.
En concreto, la nota informativa publicada por Tedi indica que las pruebas de producto detectaron la