Telefónica-Movistar ha dejado sin teléfono fijo más de una semana a un pueblo de Salamanca
FACUA considera que la empresa no pone empeño en resolver el problema de Zamarra por tratarse de un municipio con apenas un centenar de vecinos. La mayoría son personas mayores que no usan móviles.
FACUA.org
Castilla y León-14/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción considera que Telefónica-Movistar debe buscar una solución inmediata al problema que sufren los vecinos de la localidad salmantina de Zamarra, que llevan más una semana sin servicio de teléfono fijo.
Zamarra es un municipio de