"Tengo una satisfacción muy grande porque El Corte Inglés es una empresa muy poderosa y todos me decían que no tenía nada que hacer"
Tras acudir a los Tribunales ha recibido una indemnización de 1.800 euros por los daños morales derivados de la pérdida de sus maletas durante su luna de miel.
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España-31/08/2006
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Durante su luna de miel a Francisco Javier Hato le perdieron su equipaje. Reclamó a Viajes El Corte Inglés con quien había contratado su viaje pero sólo obtuvo negativas por respuesta ya que consideraban que Iberia era la responsable. Finalmente, y tras acudir a