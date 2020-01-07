Teruel Existe acuerda con el PSOE paralizar el cierre de taquillas presenciales de Renfe
Forma parte del paquete de medidas acordadas entre la formación turolense y el partido socialista para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Europa Press
España-07/01/2020
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El diputado de Teruel Existe, Tomas Guitarte, ha anunciado este viernes que en el acuerdo alcanzado con el PSOE ha logrado que se aplace la decisión adoptada por Renfe y Adif de cerrar las taquillas de venta de billetes en las estaciones con menos de 100 viajeros diarios,