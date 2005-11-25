Tetra Pak rechaza facilitar a FACUA el listado de alimentos con la sustancia que ha provocado la retirada del mercado de leches infantiles de Nestlé
La empresa ha indicado a la Federación que ha puesto "toda la información del asunto" a disposición de la AESA, sin precisar si en ella se incluye la lista completa de productos con presencia de ITX.
FACUA.org
España-25/11/2005
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La multinacional sueca Tetra Pak, responsable de la contaminación con trazas de isopropiltioxantone (ITX) en las leches infantiles Nestlé retiradas del mercado, ha rechazado facilitar a la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) el listado completo de productos de