Tornillos de fijación mal apretados: alertan del riesgo de perder una rueda durante la conducción en algunos Dacia Jogger
El problema detectado hace que aumente el riesgo de accidente en caso de uso frecuente del vehículo en carga por carreteras degradadas.
FACUA.org
España-27/08/2025
La Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo ha alertado del riesgo de perder una rueda trasera durante la conducción en algunas unidades de Dacia Jogger debido a un par de apriete insuficiente en los tornillos de fijación de los portamanguetas traseros.
La empresa Recsa